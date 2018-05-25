РФ должна понести ответственность за катастрофу рейса MH17, - Госдеп

США полностью поддерживают результаты международного следствия, пришедшей к выводу, что ракета, сбившая в 2014 году над Донбассом Боинг-777 рейса МН17, была выпущена комплексом Бук, который принадлежал военным РФ.



Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.



"Соединенные Штаты полностью доверяют выводам, представленным голландским прокурором... Это заявление подтверждает и дополняет то, что мы говорили с первых дней этой трагедии: MH17 был сбит ракетой российского ЗРК Бук, выпущенной с территории Восточной Украины, контролируемой силами РФ и силами, находящимися под руководством РФ" – заявила Нойерт.

Она напомнила "о требовании Совета Безопасности ООН о том, чтобы виновные ... были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных".



"Пришло время для России перестать лгать и прояснить свою роль", – отметила Нойерт.



"Мы снова выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв и призываем к правосудию от имени 298 невинных гражданских лиц, которых лишили жизни в тот день", - добавила Нойерт.

Отметим, в Гааге в четверг, 24 мая, во время пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года, голландские следователи заявили, что обнаружили веские доказательства того, что самолет был сбит ракетной системой класса "земля-воздух" российской армии.

Напомним, имена главных подозреваемых, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовало нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla. В списке подозреваемых указаны имена Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Николая Ткачева.