Сейсмологи сняли впечатляющие кадры извержения гавайского вулкана Килауэа. На видео, опубликованном сегодня, 25 мая, видно, как лава вливается в Тихий океан.

При попадании лавы в океан в результате сложной реакции создаются осколки стекла и опасный газ. Сейсмологи насчитали в огненной горе уже два десятка трещин, через которые выходят ядовитый газ и огонь.

Тем не менее, активность вулкана постепенно снижается.

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Напомним, 16 мая Геологическая служба США (USGS) объявила о "красном" уровне опасности из-за извержения вулкана Килауэа.

Также СМИ сообщили о первом человеке, который серьезно пострадал от стихии. Раскаленная лава забрызгала местного жителя, который вышел на балкон. Его сразу госпитализировали. Извергаться Килауэа начал еще две недели назад, на Большом острове уже зафиксировали 22 вулканические трещины.

Справка

Вулкан Килауэа постоянно извергается с 1983 года и является одним из самых активных вулканов в мире.

В 2014 году лава сожшла дом и накрыла кладбище, в то время, когда она приближалась к Пахоа, ближайшему городу к Лейлани-Эстейтс. Но этот поток остановился как раз перед главной дорогой Пахоа.

Почти 30 лет назад лава медленно покрывала весь город, Калапану, в течение примерно года.