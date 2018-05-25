Американский посол отменил встречу с российским олигархом Вексельбергом из-за санкций

Американский посол в России Джон Хантсман отказался встречаться на петербургском экономическом форуме с российским олигархом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщает агентство Reuters. Первоначально Хантсман планировал присутствовать на обсуждении российско-американских отношений в сфере бизнеса вместе с российскими и американскими официальными лицами, однако посол не явился.

Один и участников дискуссии, российский олигарх Давид Якобашвили, занятый в сфере продовольствия, заявил, что «к сожалению, его (Хантсмана) здесь нет, но я уверен, что душой он здесь».

В ответ на запрос агентства о причине отсутствия Хантсмана на дискуссии, американское посольство в РФ предложило обратиться за комментарием с Государственной департамент США.

Вексельберг, на которого США в апреле наложили санкции, заявил, что российско-американские отношения ухудшились за минувший год.

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Американским санкциям подверглись 24 физических и 14 юридических лица. Одной из причин этих ограничительных мер является ситуация в Украине.