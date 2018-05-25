В Индии распространяется смертельный вирус Нипах. Лекарства не существует

У вируса уже по меньшей мере 11 жертв

В штате Керала на юге Индии 11 человек погибли от вируса Нипах. Заболевание переносят летучие мыши и лисицы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Симптомы заболевания разнообразные и могут варьироваться от симптомов респираторной инфекции до острого энцефалита. Вакцины от вируса все еще не изобрели.

По данным местных властей вирус обнаружили у 13 человек. Из них 11 погибли, а двое находятся в критическом состоянии. В числе погибших медсестра, которая оказывала помощь заболевшим.

ВОЗ классифицирует вирус как несущий эпидемиологическую угрозу и требующий срочных исследований. Наличие вируса подозревают еще у 10 человек. Все они находятся под наблюдением.

В колодце дома, житель которого стал первой жертвой вируса, обнаружили летучих мышей. Нескольких животных удалось поймать, их исследуют специалисты. Также заболевшие есть в соседнем штате. Они посещали Кералу некоторое время назад и могли заразиться там.

Впервые смертоносный вирус зафиксировали в 1998 году у свиней. В следующем году от него погибло более 100 человек.

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Напомним, загадочным вирусом заразились на ЧМ в Лондоне 26 легкоатлетов. Среди заболевших были олимпийский чемпион по метанию диска и двукратный чемпион мира в толкании ядра.