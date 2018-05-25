Ким готов встретиться с Трампом несмотря на отмену саммита

В Северной Корее сегодня официально заявили о готовности главы государства Ким Чен Ына провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом "в любою время" несмотря на то, что Трамп отменил саммит. Об этом сообщает агентство новостей France Presse.

Пресс-секретарь северокорейского МИДа Лу Канг сообщил на пресс-конференции: "Оставайтесь спокойными, проявляете добрую волю, двигайтесь в том же направлении и продолжайте быть приверженным стремлению освободить (Корейский) полуостров от ядерного оружия".

В персональном послании, которое Дональд Трамп направил вчера Ким Чен Ыну, американский президент указал "откровенную враждебность" Северной Кореи по отношению к Южной Корее как причину отмены встречи. Он также предостерег Пхеньян от "глупых или необдуманных поступков".

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Встреча между лидерами США и КНДР должна была состояться 12 июня в Сингапуре, однако Трамп неожиданно заявил о ее отмене. Стоит отметить, что Белый дом уже успел отчеканить памятную монету ко встрече Трампа и Ким Чен Ына. На монете суровый Трамп смотрит на улыбающегося Кима.