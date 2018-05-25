В Литве Грузию будут называть по-другому

В Грузии правительство утвердило новое название государства Литва в грузинском языке. Теперь балтийская страна в Грузии называется - Летува (Lietuva), сообщает издание Georgia Today.
В ответ на это изменение, в Литве государственная комиссия по литовскому языку утвердила альтернативный вариант названия Грузии - Сакартвело.
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Изменить традиционное название попросила сама Грузия, поскольку традиционное название считает русифицированным.
Министерство иностранных дел Грузии обнародовало заявление, в котором говорится, что "оба решения очень символическими, поскольку в этом году Литва празднует 100-летие восстановления государственности, в то время как в Грузии отмечают 100-летие создания первой демократической республики".
Напомним, 2 мая президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал утвержденные парламентом правки к новой редакции Конституции, которые предусматривают переход республики с президентского на парламентское правление.