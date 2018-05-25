Британия призывает Россию взять ответственность за трагедию рейса MH17

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон призвал российское правительство ответить за авиакатастрофу самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года.

Соответствующее заявление размещено на сайте британского правительства.

"Кремль считает, что может действовать безнаказанно. Российское правительство должно теперь ответить за свои действия в отношении сбитого самолета MH17. Великобритания полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их просьбе к Российской Федерации принять на себя ответственность государства и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия для жертв этой трагедии", - заявил Борис Джонсон.

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Он также добавил, что Россия обязана выполнить свои обязательства по резолюции №2166 Совета Безопасности ООН, чтобы предоставить любую запрошенную помощь в расследовании.

"Это вопиющий пример пренебрежения Кремлем невинной жизнью. Международное сообщество стало свидетелем этого безответственного и дестабилизирующего поведения в незаконной аннексии Крыма, в разжигании конфликта на востоке Украины, что привело к гибели более 10 300 человек и в его защите жестокого режима президента Асада в Сирии, поскольку он использует химическое оружие против собственного народа", - сказал министр иностранных дел Борис Джонсон.

Напомним, в Гааге в четверг, 24 мая, во время пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года голландские следователи заявили, что обнаружили веские доказательства того, что самолет был сбит ракетной системой класса "земля-воздух" российской армии.

Голландская полиция и прокуроры показали фото и видео доказательств, которые, по их мнению, свидетельствуют, что самолет был сбит системой "Бук", которая имеет отношение к 53-й зенитной ракетной бригаде, расположенной в Курске на западе России.