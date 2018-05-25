Макрон назвал ошибкой перенос американского посольства в Иерусалим

Никогда не нужно забывать о народах, которые там живут, считает французский президент

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим ошибкой.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Иерусалим. Я сказал открыто, что это было ошибочное решение. Я не думаю, что сегодня мы должны дестабилизировать ситуацию в этом регионе", - сказал Макрон, отметив, что на Ближнем Востоке существует баланс сил, который нельзя нарушить.

"Никогда не нужно забывать о народах, которые там живут. Мы должны вести переговоры. Необходимо, чтобы два государства имели каждое свою столицу, признанные границы и жили в мире. Поэтому мне кажется, что решение о переносе посольства было не очень правильным, мы сожалеем об этом", - сказал Макрон.

Он напомнил, что перенос посольства США в Израиле в Иерусалим привел к столкновениям на границе сектора Газа, в которых погибли десятки человек.

Напомним, палестинская национальная администрация отозвала своего посла из Соединенных Штатов после переноса посольства США в Иерусалим и последовавших вслед за этим массовыми столкновениями палестинских протестующих и израильских военных.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что признает Иерусалим столицей Израиля и перенесет туда посольство своей страны в декабре 2017 года.

Намерение Трампа вызвало протестные акции в ряде мусульманских стран, а также несогласие в ООН и ЕС. Оппоненты обвиняют президента США в том, что признание Иерусалима столицей Израиля усложнит мирный процесс на Ближнем Востоке.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы считают восточную часть города столицей своего будущего государства.