Трамп: Встреча c Ким Чен Ыном возможна

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще может состояться. Об этом сообщает France Presse. По его словам, стороны не прекратили переговоры. Дата и место проведения возможной встречи – 12 июня в Сингапуре. Трамп сказал, что он приветствует реакцию Северной Кореи на его заявление об отказе от встречи с Кимом.

Пресс-секретарь северокорейского МИДа Лу Канг заявил на пресс-конференции в ответ на отказ Трампа от встречи: "Оставайтесь спокойными, проявляете добрую волю, двигайтесь в том же самом направлении и продолжайте быть приверженным стремлению освободить (Корейский) полуостров от ядерного оружия".

В ответ на это Трамп заявил: "Это очень хорошие новости – получить теплое и продуктивное заявление из Северной Кореи».

Ранее Дональд Трамп направил Ким Чен Ыну послание, в котором указал "откровенную враждебность" Северной Кореи по отношению к Южной Корее как причину отмены встречи. Он также предостерег Пхеньян от «глупых или необдуманных поступков».

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Встреча между лидерами США и КНДР должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Стоит отметить, что Белым дом уже успел отчеканить памятную монету ко встрече Трампа и Ким Чен Ына, которая может и не состояться. На монете суровый Трамп смотрит на улыбающегося Кима.