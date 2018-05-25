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Главная » Мир » Трамп: Встреча c Ким Чен Ыном возможна
Трамп: Встреча c Ким Чен Ыном возможна
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Трамп: Встреча c Ким Чен Ыном возможна

Все еще можно исправить

25.05.18 71
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще может состояться. Об этом сообщает France Presse. По его словам, стороны не прекратили переговоры. Дата и место проведения возможной встречи  – 12 июня в Сингапуре. Трамп сказал, что он приветствует реакцию Северной  Кореи на его заявление об отказе от встречи с Кимом.

Пресс-секретарь северокорейского МИДа Лу Канг заявил на пресс-конференции в ответ на отказ Трампа от встречи: "Оставайтесь спокойными, проявляете добрую волю, двигайтесь в том же самом направлении и продолжайте быть приверженным стремлению освободить (Корейский) полуостров от ядерного оружия".

В ответ на это Трамп заявил: "Это очень хорошие новости – получить теплое и продуктивное заявление из Северной Кореи». 

Ранее Дональд Трамп направил Ким Чен Ыну послание, в котором указал "откровенную враждебность" Северной Кореи по отношению к Южной Корее как причину отмены встречи. Он также предостерег Пхеньян от «глупых или необдуманных поступков».

Встреча между лидерами США и КНДР должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Стоит отметить, что Белым дом уже успел отчеканить  памятную монету ко встрече Трампа и Ким Чен Ына, которая может и не состояться. На монете суровый  Трамп смотрит на улыбающегося Кима.

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