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Главная » Мир » Колумбия станет первой страной в Латинской Америке партнером НАТО, - президент

Колумбия станет первой страной в Латинской Америке партнером НАТО, - президент

Колумбия станет первой страной в Латинской Америке партнером НАТО, - президент
Хуан Мануэль Сантос / Фото из открытых источников

Членами Североатлантического Альянса (НАТО) в настоящее время являются 29 стран

26.05.18 29
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На следующей неделе Колумбия присоединится к НАТО в качестве глобального партнера.

Об этом написал президент страны Хуан Мануэль Сантос в своем Twitter.

"Еще одна отличная новость. На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера. Мы будем единственной страной в Латинской Америке, обладающей такой привилегией", - сообщил колумбийский лидер.

Отметим, что Хуан Мануэль Сантос в 2016 получил Нобелевскую премию мира за свой вклад в переговоры с группировкой "Вооруженные революционные силы Колумбии" (FARC) для прекращения полувековой гражданской войны.

Членами Североатлантического Альянса (НАТО) в настоящее время являются 29 стран: США, Канада и государства Европы.

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