Колумбия станет первой страной в Латинской Америке партнером НАТО, - президент

На следующей неделе Колумбия присоединится к НАТО в качестве глобального партнера.
Об этом написал президент страны Хуан Мануэль Сантос в своем Twitter.
"Еще одна отличная новость. На следующей неделе мы формализуем вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера. Мы будем единственной страной в Латинской Америке, обладающей такой привилегией", - сообщил колумбийский лидер.
Y otra gran noticia. La próxima semana formalizaremos el ingreso de Colombia a la OTAN, @NATO, en la categoría de socio global. Seremos el único país de Latinoamérica con este privilegio.— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 26 мая 2018 г.
Отметим, что Хуан Мануэль Сантос в 2016 получил Нобелевскую премию мира за свой вклад в переговоры с группировкой "Вооруженные революционные силы Колумбии" (FARC) для прекращения полувековой гражданской войны.
Членами Североатлантического Альянса (НАТО) в настоящее время являются 29 стран: США, Канада и государства Европы.