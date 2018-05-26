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Главная » Мир » Лидеры Северной и Южной Корей проводят незапланированную встречу

Лидеры Северной и Южной Корей проводят незапланированную встречу

Лидеры Северной и Южной Корей проводят незапланированную встречу
Ким Чем Ын и Мун Чжэ Ин/Фото: twitter.com/TheBlueHouseKR

Встреча глав двух государств не анонсировалась

26.05.18 15
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Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чем Ын и Мун Чжэ Ин проводят встречу в демилитаризованной зоне между двумя странами.

Встреча глав двух государств до сегодняшнего дня не анонсировалась, сообщает ВВС.

Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Стороны пытаются возобновить переговоры США с КНДР и договориться о саммите. В четверг президент США Дональд Трамп отменил саммит, который планировался на 12 июня.

О результатах переговоров президент Южной Кореи объявит завтра, 27 мая, пишет "Громадське радіо" со ссылкой на Reuters.

Отметим, Северная Корея отменила встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, которая должна была состояться в среду, 16 мая, в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран.

Причиной отмены стали совместные военные учения Республики Корея и США.

Кроме того, в Северной Корее пригрозили прекратить сотрудничество с Соединенными Штатами.

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