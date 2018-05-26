В Уганде автобус врезался в трактор: 48 погибших

В Уганде в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли не менее 48 человек.



Об этом сообщает издание Africanews со ссылкой на данные Красного Креста в Уганде.



"Число погибших в настоящее время составляет 48 человек, в том числе 16 детей", - говорится в сообщении.

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Авария произошла в районе населенного пункта Кирьандонго, примерно в 220 километрах к северу от столицы Уганды Кампалы.



По данным местной полиции, автобус столкнулся с трактором, который ехал впереди: автобус перевернулся и столкнулся с грузовиком.



В результате аварии парализовано движение по трассе Кампала - Гулу.

Ранее Фокус писал, что в США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто.