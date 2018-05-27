Россия вернулась к советским разработкам соединения вируса Эбола с оспой, - доклад украинской делегации в НАТО

Россия возвращается к советским разработкам соединения вируса Эбола с вирусом оспы.



Соответствующий доклад украинской делегации в ПА НАТО передала международным партнерам глава украинской парламентской делегации Ирина Фриз в Варшаве, сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко".

"Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ. Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов. Соответствующий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса", - написала Фриз.

Политик отметила, что, учитывая доклад британского парламентария лорда Джона Джоплинга, необходимо ознакомление членов ПА НАТО с докладом, который фокусирует внимание также на вопросе применения химического и биологического оружия массового поражения.

"Не исключаю перспектив включения этого аспекта в заключительный доклад лорда Джоплинга, как еще одной угрозы в рамках гибридных действий России против других государств", - заявила Фриз.

Напомним, лорд Джоплинг представил в ПА НАТО доклад "Противодействие гибридным угрозам, исходящим от России: актуализация", где проведен системный анализ практически всего спектра гибридных угроз, источником происхождения которых является Россия.