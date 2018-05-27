Лидеры двух Корей тайно договорились о встречах

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о необходимости "регулярных" встреч.

Такое решение было принято в ходе неанонсированных переговоров, которые состоялись 26 мая, передает Deutsche Welle, ссылаясь на северокорейские СМИ.

Следующая встреча лидеров стран должна состояться уже 1 июня.

Отмечается, что Ким Чен Ын поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за помощь в организации саммита 12 июня в Сингапуре.

Лидер КНДР заявил о твердом намерении принять участие в этих переговорах, несмотря на то, что ранее президент США Дональд Трамп отменил их.

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Мун Чжэ Ин, в свою очередь, призвал Пхеньян и Вашингтон устранить "недоразумения путем прямой коммуникации". Он настаивает на активизации интенсивной подготовки к саммиту 12 июня, чтобы в его ходе положить конец "истории войн и конфронтации".

По словам президента Южной Кореи, Ким Чен Ын готов к "полной денуклеаризации", хотя и опасается, не грозит ли это существованию его режима.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.