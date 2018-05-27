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Главная » Мир » Фото В Нью-Йорке артисты устроили перфоманс-протест в защиту Сенцова

Фото В Нью-Йорке артисты устроили перфоманс-протест в защиту Сенцова

<span class="label red">Фото</span> В Нью-Йорке артисты устроили перфоманс-протест в защиту Сенцова
Фото: cтраница Андрея Загданского в Facebook

На акции присутствовал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев

27.05.18 41
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В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, томящегося в российских застенках. 

Около полусотни участников акции вышли на Таймс-сквер с требованием освободить Сенцова из заключения. Несколько участников акции оделись в тюремные робы и сели посреди улицы с песочными часами в руках. 

На акции присутствовал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Время истекает для Олега Сенцова из-за бессрочной голодовки. Время истекает для всех политических заключенных. Время истекает для тех, чьи права и человеческое достоинство унижены. Время истекает для нашей общественности, если будем и дальше игнорировать агрессию России против Украины и всего свободного мира", - говорится в заявлении активистов.

Напомним, известные спортсмены и футболисты подписали обращение с требованием освободить Сенцова. 

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. 

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. 

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

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