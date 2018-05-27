В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, томящегося в российских застенках.

Около полусотни участников акции вышли на Таймс-сквер с требованием освободить Сенцова из заключения. Несколько участников акции оделись в тюремные робы и сели посреди улицы с песочными часами в руках.

На акции присутствовал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.



"Время истекает для Олега Сенцова из-за бессрочной голодовки. Время истекает для всех политических заключенных. Время истекает для тех, чьи права и человеческое достоинство унижены. Время истекает для нашей общественности, если будем и дальше игнорировать агрессию России против Украины и всего свободного мира", - говорится в заявлении активистов.

Напомним, известные спортсмены и футболисты подписали обращение с требованием освободить Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.