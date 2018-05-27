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В Москве прокомментировали слова Туки об уничтожении России

В Москве прокомментировали слова Туки об уничтожении России
Кремль / Фото: airpano.ru

Мол, санкциями нас не возьмешь

27.05.18 2103
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Россию не получится уничтожить, как Советский Союз, потому что после введения санкций против РФ страна якобы объединилась. 

В этом уверен член комитета Совета Федерации России по международным делам Сергей Цеков, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ. 

Таким образом российский политик прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о том, что Россию можно уничтожить как в свое время СССР – с помощью экономических санкций, без единого выстрела. 

"Главная причина развала СССР – не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас. Поэтому не дождутся", – сказал российский парламентарий. 

"Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам Евросоюза и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени", – утвержден Цеков. 

Напомним, накануне Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россию можно уничтожить так, как в свое время СССР, а именно - без единого выстрела. 

Для этого необходимо усилить санкции в отношении РФ.

Буквально на днях президент Украины Петр Порошенко подписал указ №126/2018 от 14 мая "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Таким образом президент ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины. 

В Евросоюзе планируют в конце июня рассмотреть вопрос о продлении еще на полгода санкции против России.  

Кроме того, президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план введения дополнительных санкций в отношении России. Это связано с с предполагаемым нарушением со стороны Кремля Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  

Россия, в свою очередь, окончательно определилась с санкциями против США и Европы.

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