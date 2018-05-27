Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В Сирии боевики ИГИЛ убили девять россиян и 26 сирийцев, - СМИ
Конфликт в Сирии

В Сирии боевики ИГИЛ убили девять россиян и 26 сирийцев, - СМИ

В Сирии боевики ИГИЛ убили девять россиян и 26 сирийцев, - СМИ
Фото: shemirankhabar.ir

Некоторые из погибших российских граждан были кадровыми военными

27.05.18 662
200

В результате нападения боевиков Исламского государства на позиции войск Башара Асада возле города Маядин в сирийской провинции Дейр эз-Зор были убиты по меньшей мере 26 бойцов сирийского режима и девять россиян. 

Об этом заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает ВВС

"Было убито 35 бойцов проправительственных сил, в том числе по меньшей мере девять россиян. Некоторые из этих российских граждан были кадровыми военнослужащими, но не все", - говорится в сообщении. 

Остальные 26 погибших служили в силах, подконтрольных режиму Башара Асада, отмечает издание. 

Напомним, в начале мая в Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Вертолет выполнял плановый полет над восточными районами страны.

Оба летчика погибли

Позже в Сирии разбился российский истребитель, оба летчика погибли.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Москве прокомментировали слова Туки об уничтожении РоссииВолкер констатировал переход конфликта на Донбассе в активную фазуТука рассказал, как можно уничтожить Россию без единого выстрела
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 29124
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8935
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 1829
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8354
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14702
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 16978
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10604
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12190
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 9326
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4411
  1. Снимите это немедленно. 5 летних вещей, которые нужно выбросить из гардероба 3418 / 3838
  2. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 3008 / 4700
  3. Шпионский хвост. Что означают арест и приговор Павла Шаройко 2664 / 2900
  4. Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента 2613 / 4191
  5. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 2392 / 2470
  6. Тела погибших моряков с судна Atlantic Harmony доставили в Украину 1921 / 2199
  7. Полиция, газ, камни: в Киеве на Дарынке толпа устроила погром 1853 / 2187
  8. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 1698 / 16978
  9. "Алло, Галочка?" Как выглядела коммуникация эпохи развитого социализма 1626 / 2455
  10. УЕФА не позволил убрать баннеры Газпрома со стадиона "Олимпийский" 1598 / 2004
  1. Крепкая четверка. Почему за год до выборов у Петра Порошенко нет достойного конкурента 15 / 4191
  2. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 14 / 3414
  3. Шпионский хвост. Что означают арест и приговор Павла Шаройко 14 / 2900
  4. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 12 / 1535
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 11 / 29124
  6. РФ тайно переселила в Крым миллион россиян, - Джемилев 11 / 3650
  7. Имитируя общественность. Как "Киевпастранс" и метрополитен сами с собой обсудили повышение тарифов 10 / 2470
  8. В России еще один украинский политзаключенный объявил голодовку 7 / 414
  9. Полиция, газ, камни: в Киеве на Дарынке толпа устроила погром 7 / 2187
  10. Комитет избирателей показал, куда и сколько денег тратят украинские партии 5 / 681
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.