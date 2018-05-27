В Сирии боевики ИГИЛ убили девять россиян и 26 сирийцев, - СМИ

Некоторые из погибших российских граждан были кадровыми военными

В результате нападения боевиков Исламского государства на позиции войск Башара Асада возле города Маядин в сирийской провинции Дейр эз-Зор были убиты по меньшей мере 26 бойцов сирийского режима и девять россиян.

Об этом заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает ВВС.

"Было убито 35 бойцов проправительственных сил, в том числе по меньшей мере девять россиян. Некоторые из этих российских граждан были кадровыми военнослужащими, но не все", - говорится в сообщении.

Остальные 26 погибших служили в силах, подконтрольных режиму Башара Асада, отмечает издание.

Напомним, в начале мая в Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Вертолет выполнял плановый полет над восточными районами страны.

Оба летчика погибли.

Позже в Сирии разбился российский истребитель, оба летчика погибли.