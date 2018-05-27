В ночь на воскресенье, 27 мая, через юг Великобритании прокатился шторм с проливным дождем и молниями.
Команда BBC Weather насчитала минимум 15 тысяч ударов молний в небе над страной.
Аэропорт "Станстед" на севере Лондона сообщил о задержках рейсов в воскресенье утром после того, как одна из молний вывела из строя систему заправки самолетов.
В графстве Эссекс молния ударила в крышу жилого дома, вызвав пожар.
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Жители страны ночью наблюдали невероятно зрелищные молнии над головой.
Фото: ROY MCDONALD, PA/TOWERRNLI, EMS - HAYLING ISLAND/@AUNTYMEMS, ANDREW LANXON HOYLE/@BATTERYHQ, JASON ARTHUR, BEN HENSEL, YULIA EMELIANENKO, HARRY NEARY/@GRUMPYROCKER, @SAMUELTWILKINSON/PA, KARL MCCARTHY/@MCCARTHYKARL, J/@DXTJXSH