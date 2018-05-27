В воскресенье в центре Берлина произошло противостояние двух массовых демонстраций - правопопулистов и их политических оппонентов.

Все прошло спокойно, и лишь в одном случае полицейским, а их было задействовано в этот день более 2 тысяч, пришлось применить перечный газ для недопущения столкновений, сообщает Укринформ.

Кульминацией акций, длившихся почти целый день, стал митинг правопопулистской Альтернативы для Германии у Бранденбургских ворот. Ее лидер Александер Гауланд, под одобрительные крики сторонников, размахивал национальными флагами, обещая "положить конец открытости границ и мультикультуризму".

"Ислам не является частью Германии! Мы уважаем другие нации, но мы любим Германию!", - кричал он в мегафон и обещал, что АдГ пришла в политику, вошла в Бундестаг и в парламенты большинства немецких федеральных земель "для того, чтобы остаться навсегда". "Мы – народная партия, а не Христианские демократы!", - провозглашал Гауланд, большой друг России и сторонник снятия санкций и признания Крыма российским.

Среди плакатов в море флагов на площади можно было увидеть несколько, написанных кириллицей. Российские немцы - одни из основных сторонников АдГ, они голосовали в основном за эту партию на прошлогодних парламентских выборах.

Несмотря на всю красочность действа и то, что поддержать акцию прибыли из других земель, собрала она меньше людей, чем было анонсировано. По данным полиции, вместо 10 тысяч пришло около 5 тысяч демонстрантов.

Зато тех, кто выступил против "нового нацизма", было впятеро больше – порядка 25 тысяч. Организатором мероприятий, а было организовано целых две антидемонстрации, выступил альянс "Остановите ненависть - остановите АдГ", поддержали их Левая партия и Зеленые. Из-за железных ограждений, охранявшихся полицейскими кордонами, с обеих сторон парка Тиргартен, они пытались перекричать происходящее перед Бранденбургскими воротами. До этого акция прошла перед зданием Бундестага. "Рассизм – не альтернатива" - их основной лозунг.

К противникам АдГ активно присоединились представители ЛГБТ-сообщества, которые устроили в центре города уличный праздник – своего рода репетицию предстоящего Christopher Street Day.