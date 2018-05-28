В НАТО подробно рассказали, как Россия вмешивается в выборы и референдумы в разных частях света

В течение 2016-2017 годов Россия вмешивалась в выборы и референдумы в ряде стран-членов НАТО, используя одну типичную схему.

Об этом говорится в генеральном докладе Комитета по вопросам науки и технологий "Вмешательство России в процессы выборов и референдумов в государствах-членах НАТО", аннотацию которого обнародовала народный депутат Украины от БПП, глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, передает УНИАН.

Автор доклада - представитель США Сьюзан Дэвис - приводит примеры вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, референдум о Brexit в Великобритании в 2016 году и всеобщие выборы в 2017году, президентские выборы во Франции 2017 года, парламентские выборы в Германии 2017 году, в события в Испании во время конституционного кризиса, вызванного процессами в Каталонии 2017 года.

Как отмечает автор, используется одна типичная схема - несанкционированное вмешательство в сети политических партий и правительственных структур, взлом личной и профессиональной почты, похищение персональных данных, системные выбросы похищенной информации с последующим массовым распространением в социальных медиа, тиражирование "ботами", "троллями" и другими средствами.

Также практикуется передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование ложной и лживой информации органами, контролируемые российским правительством.

"Как результат - создание атмосферы неуверенности, хаоса и скандалов в обществах, которые были мишенью таких действий", - говорится в докладе.

Автор предлагает реагировать на подобные действия в области избирательной инфраструктуры, информационных систем и в сфере СМИ. В частности, предлагается вводить предвыборные тестирования, сертификацию систем для голосования и отказаться от машин электронного голосования.

Также предлагается выработать четкие процедуры оперативного реагирования на случаи вмешательства и усилить ответственность СМИ и технологий, вводя дополнительные меры для противодействия злоумышленникам в злоупотреблении их сайтами.

На органы власти предлагается возложить обязанность информировать общественность о рисках вмешательства и устранять предпосылки для внешней подрывной деятельности.

Напомним, по мнению президента Украины Петра Порошенко, существует опасность и высокая вероятность вмешательства Российской Федерации в выборы в Украине.