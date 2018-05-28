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Главная » Мир » Видео "Человек паук" из Мали героически спас в Париже ребенка

Видео "Человек паук" из Мали героически спас в Париже ребенка

<span class="label red">Видео</span> "Человек паук" из Мали героически спас в Париже ребенка
Фото: Le Parisien

Президент Макрон позвал Мамуда Гассама в Елисейский дворец, а мэр французской столицы пообещала помочь мигранту с легализацией

28.05.18 393
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В субботу, 27 мая, 22-летний мигрант из Мали Мамуд Гассам прославился на всю Францию, после того как без страховки забрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти цепляющегося за край балкона ребенка. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Родители оставили четрыехлетнего ребенка в квартире без присмотра, в результате он оказался висящим на одних руках снаружи балкона. Мужчина из соседней квартиры перегнулся через перегородку балкона и пытался удержать ребенка, однако видно было, что ему это плохо удается. Внизу собралась толпа.

В это время возле дома проходил 22-летний Гассам и решил спасти ребенка. Он, подтягиваясь с одного балкона на другой, вскарабкался на четвертый этаж здания меньше чем за минуту и затянул ребенка обратно в квартиру.

 "Я сделал это, ведь это был ребенок. - Я полез... Слава богу, мне удалось его спасти", - сообщил он.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что ребенок уже в безопасности.

"Счастье, что рядом оказался человек, достаточно подготовленный физически, у которого хватило мужества броситься на помощь ребенку", - рассказал представитель пожарной службы спасения.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Гассама в Елисейский дворец, чтобы лично выразить ему благодарность от лица всех французов, а мэр Парижа Анн Идальго лично поблагодарила парня по телефону. Она назвала его "Человеком-пауком из 18-го округа", имея в виду административный район Парижа, где происходили события.

По ее словам, Гассам рассказал, что несколько месяцев назад приехал во Францию из Мали в надежде начать новую жизнь.

"Я ответила, что его героический жест стал примером для всех граждан, и что Париж, безусловно, с радостью поддержит его стремление обосноваться во Франции", - отметила Идальго.

Отца допросила полиция по подозрению в пренебрежении своими родительскими обязанностями. Матери мальчика, насколько известно, в субботу не было в Париже.

Напомним, в Париже в музее Palais de Tokyo открылась первая выставка для гостей-нудистов. 

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