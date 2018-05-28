В следующем году сосне "Италус" исполнится 1230 лет

В Национальном парке Поллино в Италии исследователи обнаружили самое старое дерево Европы – 1230-летнюю сосну. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на публикацию в журнале Ecology.

Дерево недавно было обнаружено исследователями из Университета Тушии, которые провели четырехлетнее обследование крупнейшего итальянского национального парка. Согласно их данным сосна-рекордсмен, которую прозвали "Италус", прорастает на скалистых склонах южной Италии с 789 года.

При этом, несмотря на свой почтенный возраст и засухи последних лет, дерево еще продолжает расти. Расположение сосны на склонах отдаленного склона, вероятно, помогло избежать дереву вырубки леса и лесных пожаров, а прохладный горный климат помог пережить жару последних лет.

Ранее самым старым деревом Европы считалась 1075-летняя сосна, растущая на севере Греции.

Университетские исследователи обнаружили в парке Поллино еще три дерева, возраст которых превышает тысячу лет.

Напомним, ученые из Японского научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров разработали способ производства алкогольных напитков из коры дерева.

В эксперименте использовалась кора кедра, вишни и березы. Так, из 4 кг кедровой коры ученые изготовили 3,8 литра напитка, содержащего 15% алкоголя.