ФСБ грозится утроить "цап-царап" украинским пограничникам, задержавших рыбаков "Норда"

Россия якобы объявила в международный розыск украинских пограничников, которые задержали рыболовецкое судно "Норд". Об этом заявил глава крымского управления ФСБ Виктор Палагин, передает РИА Новости.

"Они, естественно, находятся в Украине, но как только они границу пересекут, там мы их цап-царап — и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам. Так в цивилизованных государствах не поступают", - заявил Палагин.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. У всех были российские паспорта.

Суд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тыс. гривен. 10 апреля Горбенко вышел из СИЗО.