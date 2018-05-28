В NASA рассказали, какой характер должен быть у идеального путешественника на Марс

Астронавт должен быть не слишком общительным шутником

В статье, опубликованной в журнале American Psychologist, рассказывается о том, как NASA оценивает потенциальных членов команд для долгосрочных космических миссий в психологическом плане.

В первую очередь управление обращает внимание на способность кандидата к командной работе и чувство юмора, передает Naked Science.

Кроме того, члены команды должны нормально сосуществовать во время "спокойных" этапов миссии, не сводя друг друга с ума.

Хотя в NASA и любят экстравертов, управление не хочет, чтобы кто-либо из космонавтов был уж слишком общительным. В то же время им не нужны и замкнутые люди.

Согласно исследованию, черты характера, указанные ниже, считаются идеальными, хотя NASA хранит свои точные требования в строжайшем секрете:

"Предлагаемый профиль личности включает в себя высокую эмоциональную устойчивость, уступчивость от умеренно-высокой до высокой, среднюю открытость к опыту с диапазоном приемлемых результатов, диапазоном приемлемых оценок добросовестности выше определенного минимального значения и диапазоном от низкой до умеренно-высокой экстраверсии, позволяющим избегать очень высокие оценки. Крайне высокие или низкие значения любого личностного фактора указывают на то, что человек не может быть астронавтом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Датская компания решила выращивать помидоры для Марса

Напомним, NASA в 2020 году отправит на Марс минивертолет, который будет расположен на марсоходе нового поколения. Предполагается, что это будет первый случай использования летательного аппарата на другой планете.