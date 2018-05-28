В НАТО назвали Украину особо ценным партнером

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 28 мая, выступая на пресс-конференции в Варшаве, рассказал об отношении альянса к Украине и Грузии

Политик заявил, что Североатлантический альянс будет и в дальнейшем оказывать поддержку этим странам, передает Интерфакс.

"НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине", - сказал он

По словам генсека, Грузия и Украина являются особо ценными и очень близкими партнерами НАТО.

Напомним, в НАТО подробно рассказали, как Россия вмешивается в выборы и референдумы в разных частях света.