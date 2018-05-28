В Москве решили арестовать украинского нардепа за "призывы к терроризму"

Басманный суд Москвы решил заочно арестовать народного депутата, члена коллегии МВД Украины и бывшего советника главы министерства Антона Геращенко.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву. Решение было вынесено 22 мая.
"Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России", - сообщила Царева.
Напомним, в России в отношении Геращенко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети Интернет).
Напомним, в РФ завели уголовное дело на капитана рыбаков, задержанных оккупантами возле Крыма.