Газпром нашел следы подставного судьи в решении Стокгольмского арбитража

Газпром обжаловал в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции решение Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом относительно транзитного контракта.

В российской компании заподозрили подмену судьи при рассмотрении этого дела, сообщает 24 канал.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а другим лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров", – отмечают представители российского монополиста.

Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма во время рассмотрения этого дела, что дает основания для полной отмены итогового решения, считают в Газпроме.

В то же время решение, принимать такое доказательство или нет, остается за судом.

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Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору Москвы и Киева в отношении транзита газа. Суд обязал российскую компанию выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов за недопоставку объемов газа, однако с учетом решения арбитража, принятого в декабре 2017 года по контракту о поставках газа, сумма задолженности снизилась до 2,56 миллиарда.

азпром остался несогласен с решением суда и в марте объявил о разрыве контрактов с украинской стороной. Киев начал процедуру принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.