Абрамович на пару часов заехал в Израиль за гражданством и уехал

Российский бизнесмен Роман Абрамович прибыл 28 мая в Израиль для получения гражданства. Но как только документы были оформлены, улетел обратно.

"Он приехал для получения гражданства, пробыл в стране несколько часов и уже покинул Израиль", — приводит ТАСС слова источника во властных структурах в Иерусалиме.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что российский бизнесмен Роман Абрамович стал богатейшим гражданином Израиля. Его состояние оценивается в $12,5 млрд. Как репатриант он будет освобожден от уплаты налогов в ближайшие 10 лет.

Напомним, Роману Абрамовичу не продлили британскую визу после покушения на Скрипаля. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила о начале проверки сотен виз, выданных состоятельным гражданам России.