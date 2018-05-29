По прогнозам, стихия во вторник обрушится на штаты Алабама и Теннесси, а в четверт доберется до района Великих озер

Субтропический шторм "Альберто"обрушился на штат Флорида (СЩА). Об этом объявил Национальный центр по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого расположена в Майами.

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре стихии составляет 20,3 м/с.



Шторм достиг суши около города Лагуна-Бич. Несколько тысяч домов во Флориде остались без света.

По данным телеканала NBC, в результате удара стихии два человека погибли в другом штате на юго-восточном побережье США - в Северной Каролине.

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Кроме того, жертвами стали два журналиста, которые готовили сюжет о шторме. Ведущий WYFF News 4 Майк Маккормик и фоторепортер Аарон Смелтцер погибли в понедельник, когда дерево упало на их внедорожник.

"Мы все на WYFF News 4 скорбим, так как считаем себя одной семьей", - объявил телеканал на своей странице в Twitter.

WYFF News 4 anchor Mike McCormick and WYFF News 4 photojournalist Aaron Smeltzer died Monday when a tree fell on their SUV. https://t.co/VZZKA6K6qq All of us at WYFF News 4 are grieving. We are a family. pic.twitter.com/IQmZ6prUIH — WYFF News 4 (@wyffnews4) 28 мая 2018 г.

По прогнозам, стихия во вторник обрушится на штаты Алабама и Теннесси, а в четверт доберется до района Великих озер.



Между тем на Кубе, где "Альберто" бушевал последние несколько дней, тысячи людей эвакуированы из-за наводнений. Уровень воды в реках и водохранилищах резко поднялся. Некоторые участки главных автомагистралей страны затоплены и полностью перекрыты для движения транспорта. Нарушено также железнодорожное сообщение, несколько населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира.

Отметим, ранее в Сети появилось красочное таймлапс-видео, в котором показано небо во время шторма. Ролик был смонтирован из кадров, снятых в нескольких американских штатах - Вайоминге, Небраске и Канзасе.

