Врачи не ожидали, что Скрипали выживут

Сразу после госпитализации врачи подозревали, что пострадавшие страдают от передозировки опиатами

Лечащие врачи Сергея и Юлии Скрипаль изначально ожидали, что они не выживут.



Об этом медики рассказали в программе Newsnight на телеканале BBC Two, сообщает BBC News.



По словам консультанта интенсивной терапии Стивена Юкеса, все свидетельствовало о том, что Скрипалям не удастся прийти в себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергея Скрипаля выписали из больницы

Сразу после госпитализации врачи подозревали, что пострадавшие страдают от передозировки опиатами. Затем полиция выяснила, что Скрипаль был российским шпионом, и врачи стали рассматривать вариант целенаправленной атаки.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать. 10 апреля СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы после отравления в британском Солсбери.