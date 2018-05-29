Азербайджан запустил Южный газовый коридор

Он предусматривает создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу

В Азербайджане во вторник, 28 мая, запустили Южный газовый коридор (ЮГК).

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

"Проект Южного газового коридора предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд", - говорится в материале.

Отмечается, что основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

"Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 мая в Германии начались подготовительные работы к строительству на морском участке газопровода "Северный поток ‑ 2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.