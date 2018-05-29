Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Этим действием режим Асада поддержал осуществленную Российской Федерацией военную агрессию против Грузии, заявили в МИД

В Грузии заявили о разрыве дипломатических отношений с Сирией в связи с тем, что она признала независимость непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии.

"В результате манипуляций со стороны Российской Федерации сирийский режим 29 мая принял решение, нарушающее международные нормы и принципы, признав так называемую независимость грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии - ред.). Этим действием режим Асада поддержал осуществленную Российской Федерацией военную агрессию против Грузии", - говорится в заявлении МИД.

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"С учетом этого Грузия начала процедуры с целью разрыва дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой", - отметили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что международное сообщество твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество соответственно отреагировать на действия Сирии.

Напомним, во вторник, 29 мая, Сирия признала независимость непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, а также договорилась об установлении дипломатических отношений.