Венгрия введет уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам

Ответственность может быть введена за любую помощь нелегалам

В Венгрии разработаны законопроекты о введении уголовной ответственности для тех, кто помогает нелегальным мигрантам.

Об этом сообщает BBC.

Если нововведения вступят в силу, помощь соискателям убежища, консультирование или даже просто предложение им еды станет уголовным преступлением. К примеру, за незаконную перевозку мигрантов будет грозить до года тюрьмы.

Кроме того, изменения могут быть внесены в конституцию Венгрии. Голосование ожидается на следующей неделе.

В случае принятия закон усложнит жизнь общественных организаций, в том числе финансируемых фондами американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. Собственно, законопроект носит название "Стоп Сорос".

Парламент Венгрии обсуждает законопроекты, несмотря на то, что очень мало мигрантов и беженцев пытаются проникнуть сейчас в Венгрию из-за двойной толщины забора с колючей проволокой на южной границе.

Напомним, в начале мая этого года Европейский суд начал рассмотрение дела Венгрии и Словакии относительно мигрантских квот, обе страны утверждают, что решение ЕС 2015 года относительно распределения мигрантов было принято с нарушениями.