В понедельник, 28 мая, во французской столице в Эйфелеву башню попала молния.
Об этом говорится в Twitter главной парижской достопримечательности.
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В твитах были использованы снимки фотографа Бертрана Кулика, которому удалось сделать фото в момент, когда молния попала в самую верхушку Эйфелевой башни.
Фото: Бертран Кулик / twitter.com/latoureiffel
На видео видно, что после попадания молнии, башня не пострадала, так же как и вечерняя иллюминация на ней, которая продолжала сверкать, несмотря на удар молнии.
De l'#orage sur #Paris ce soir et la #TourEiffel encore une fois faisant office de paratonnerre avec cette spectaculaire foudre aux alentours de 20h45 ! (Webcam @Meteovilles ) @Paris @infoclimat @meteofrance @KeraunosObs pic.twitter.com/7aEoEjUNhH— Dorian Dziadula (@DorianDziadula) May 28, 2018
Напомним, 27 июля в 2018 году украинцы смогут наблюдать за восходом Луны во время затмения, когда полная Луна пройдет через тень Земли.