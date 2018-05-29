Лавров считает встречи нормандской четверки "карикатурными"

Встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) будут "карикатурными" до урегулирования ситуации вокруг Станицы Луганской и документального закрепления "формулы Штайнмайера". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Я убежден, что пока эти две лакмусовые бумажки не преодолеем, не разрулим Станицу Луганскую и "формулу Штайнмайера", дальнейшие встречи на уровне министров будут карикатурными, потому что прямые указания президентов игнорируются в одном случае три года, в другом случае — два с лишним года", - отметил российский министр.

Напомним, "Формула Штайнмайера", предложенная в конце 2015 года бывшим председателем ОБСЕ и экс-главой МИД ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, предполагает, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" временно вступит в силу в день местных выборов на Донбассе. А после опубликования экспертами миссии БДИПЧ ОБСЕ отчета с подтверждением факта проведения демократических выборов этот закон должен обрести постоянное действие.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации в Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта на Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.