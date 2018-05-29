Археологи во время раскопок возле города Сан Эль-Хагар в Египте обнаружили руины древнеримской бани. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на египетское министерство древностей.

Здание 16 метров в длину и 3,5 метра в ширину было построено из красного кирпича. Кроме его руин археологи также раскопали сосуды из керамики, терракотовые статуи, бронзовые инструменты, кусок гравированного камня и статую овна.

Самой интересной находкой археологов стала золотая монета с изображением фараона Птолемея III, правившего в III веке до н.э. Она была, вероятно, выпущена во время правления Птолемея IV в память о его отце. Длина монеты в поперечнике составляет 2,6 см, а вес - около 28 граммов.

На стороне, противоположной портрету, выгравирован девиз "Страна процветания" вместе с именем короля.

Ранее в районе Верхнего Египта археологи обнаружили скульптурную голову Марка Аврелия и храм Осириса, который, предположительно, был построен в VII веке нашей эры.