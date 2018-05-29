В Словакии погибла украинская студентка

В городе Прешов на востоке Словакии студентка из Украины разбилась, упав из окна восьмого этажа.

Об этом сообщает местный канал tvnoviny.sk.

Вечером 28 мая девушка упала с балкона общежития.

По данным полиции, украинка училась в техническом университете. Что именно произошло, пока неизвестно. Непосредственно перед происшествием студентка разговаривала с одногрупниками. Но они не смогли прояснить ситуацию.

"Звонок на экстренный номер "155" поступил в 21:25. Спасатели обнаружили, что потерпевшая не подает признаков жизни, и врачам пришлось констатировать смерть", - сообщила пресс-секретарь Операционного центра службы скорой медицинской помощи Алена Крчова.

Полиция выясняет, было ли происшествие несчастным случаем, или девушка погибла по другой причине.

Напомним, в Харькове из окна пятого этажа одной из многоэтажек выпал ребенок. 8-летний мальчик получил многочисленные травмы, но остался жив.