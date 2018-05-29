Во вторник, 29 мая, в селе Частоозерье Курганской области (Россия) торжественно открыли памятник "Служение Отечеству", посвященный российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет Znak.com.

Памятник представляет собой карту России, перед которой стоит кафедра с гербом страны и конституцией. Над картой висят три флага - России, СССР и Российской Империи. Сначала планировалось, что в центре монумента будет находиться 3,5-метровая статуя Путина. Однако против этого выступила администрация президента.

Памятник в первоначальном варианте / Фото: Znak.com

В результате статую президента сначала установили, но за два дня до открытия монумента, скульптуру демонтировали и увезли в неизвестном направлении. Теперь о том, кому по настоящему посвящен памятник, напоминает только билборд с Путина президента с цитатой: "Для меня Россия - вся моя жизнь".

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Идея установки памятника принадлежит владельцу местного мясокомбината и по совместительству депутату Госдумы от "Единой России" Александру Ильтякову. Однако, как сообщает издание со ссылкой на свои источники в Кремле, в Москве эту идею не оценили, после чего скульптуру президента и убрали.

Фото: Znak.com

Сам Ильтяков во время церемонии открытия памятника заявил, что памятник якобы к Путину не имеет никакого отношения, а его статуя стояла в целях "примерки".

"Я говорю: у нас нет памятника Путину и не будет. Никогда! Самый замысел того, что здесь происходит… Когда-нибудь он встанет на место… Мы примерили, посмотрели - да", - отметил он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что россияне не должны верить зарубежной прессе, а должны слушать только своего президента.