Лавров: Предложение выплатить компенсацию родственникам жертв МН17 – русофобия

Лавров назвал "игрой в русофобию" предложение выплатить компенсации родственникам погибших в катастрофе МН17. Глава МИД РФ посетовал, что следственная группа отвергает все многократно предоставляемые Россией документальные свидетельства, касающиеся уничтожения российским ракетным комплексом "Бук" малайзийского "Боинга" летом 2014 года. Об этом сообщает УНИАН.

"При этом отвергаются все те многократно предоставляемые нами документальные свидетельства того, что это, как минимум, некорректно заявлять на данном этапе, включая результаты натурных испытаний, которые предоставил следователям концерн "Алмаз-Антей", производитель комплексов "Бук", и первичные данные с наших радаров, согласно которым ракета не могла взлететь с той точки, откуда она была запущена по утверждениям следствия", - заявил Лавров.

По его словам, "всё это было проигнорировано. Звучали достаточно легковесные заявления о том, что радар просто не увидел ракету, потому что она очень быстро летела. У специалистов это не вызывает ничего, кроме улыбки".

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. 24 мая 2018 года совместная следственная группа представила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе лайнера. Группа пришла к выводу, что ЗРК "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.