Встреча лидеров США и КНДР пройдет так, как и планировалось, - Белый дом

Встреча президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится в ранее уговоренный срок в Сингапуре.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

"Президент считает, что переговоры протекают очень хорошо и встречи, прошедшие на этой неделе, безусловно, являются признаками прогресса", - сказала Сандерс.

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Она добавила, что Белый дом готов ко всем вариантам развития событий - встреча состоится 12 июня или будет перенесена на более поздний срок.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.