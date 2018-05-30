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Главная » Мир » Глава Hermitage Capital утверждает, что был задержан в Испании по ордеру РФ

Глава Hermitage Capital утверждает, что был задержан в Испании по ордеру РФ

Глава Hermitage Capital утверждает, что был задержан в Испании по ордеру РФ
Уильям Браудер/Фото из открытых источников

Ранее Интерпол неоднократно отказывал РФ в аресте Браудера

30.05.18 90
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Сегодня, 29 мая глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что его задержали в Мадриде по запросу России.

Об этом Браудер написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я на заднем сиденье машины испанской полиции, еду в отделение по российскому ордеру на арест. В какое отделение меня везут, мне не говорят", – написал Браудер.

Ранее Интерпол неоднократно отказывал РФ в аресте Браудера.

Отметим, в декабре 2017 года Браудера в России заочно приговорили к девяти годам колонии со штрафом 200 тыс. рублей по делу о преднамеренном банкротстве. А в 2013 году его осудили на девять лет заключения за мошенничество и неуплату налогов на сумму более 522 млн рублей.

Финансист Уильям Браудер, являющийся гражданином Великобритании, с середины 1990-х активно инвестировал в акции российских компаний. Юрист его фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 млрд рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии Магнитский был арестован по делу об уклонении фондом от налогов и в 2009 году умер в СИЗО.

Браудер организовал международную кампанию по привлечению к ответственности причастных к гибели юриста, результатом которой стали принятые в США и Канаде "законы Магнитского" - они вводят санкции против людей, заподозренных в нарушении прав человека.

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