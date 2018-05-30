Глава Hermitage Capital утверждает, что был задержан в Испании по ордеру РФ

Сегодня, 29 мая глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что его задержали в Мадриде по запросу России.



Об этом Браудер написал в своем микроблоге в Twitter.



"Я на заднем сиденье машины испанской полиции, еду в отделение по российскому ордеру на арест. В какое отделение меня везут, мне не говорят", – написал Браудер.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Ранее Интерпол неоднократно отказывал РФ в аресте Браудера.



Отметим, в декабре 2017 года Браудера в России заочно приговорили к девяти годам колонии со штрафом 200 тыс. рублей по делу о преднамеренном банкротстве. А в 2013 году его осудили на девять лет заключения за мошенничество и неуплату налогов на сумму более 522 млн рублей.

Финансист Уильям Браудер, являющийся гражданином Великобритании, с середины 1990-х активно инвестировал в акции российских компаний. Юрист его фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 млрд рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии Магнитский был арестован по делу об уклонении фондом от налогов и в 2009 году умер в СИЗО.

Браудер организовал международную кампанию по привлечению к ответственности причастных к гибели юриста, результатом которой стали принятые в США и Канаде "законы Магнитского" - они вводят санкции против людей, заподозренных в нарушении прав человека.