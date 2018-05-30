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Главная » Мир » В лагерях Северной Кореи могут находиться до 120 тысяч политзаключенных, - Госдеп США

В лагерях Северной Кореи могут находиться до 120 тысяч политзаключенных, - Госдеп США

В лагерях Северной Кореи могут находиться до 120 тысяч политзаключенных, - Госдеп США
Иллюстративное фото: NBC News

Заключенные подвергаются в КНДР пыткам из-за своего вероисповедания

30.05.18 68
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На территории Северной Кореи в лагерях могут удерживаться от 80 до 120 тысяч политзаключенных.

Об этом говорится в докладе о религиозной свободе в мире за 2017 год Госдепартамента США, передает Deutsche Welle.

"В Северной Корее действует ГУЛАГовская система, многие годы ситуация остается чудовищной", - рассказал спецпредставитель США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк.

КНДР в документе охарактеризована как "страна, вызывающая особые опасения".

Многие из заключенных подвергаются избиениям, пыткам и наказаниям из-за своей религиозной принадлежности.

На вопрос о том, будет ли эта проблема затронута в ходе возможного саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, Браунбэк ответил: "думаю, они поднимут все эти вопросы".

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. 

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.

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