Обсерватория солнечной динамики NASA передала на Землю снимок активного региона на Солнце. На фото можно заметить вспышки и линии магнитного поля.
Активный регион оказался в центре внимания обсерватории 23-25 мая этого года. Снимок был сделан 23 мая, сообщается на сайте агентства.
Активные регионы - это области интенсивной магнитной энергии. Линии поля подсвечиваются заряженными частицами, вращающимися вдоль них.
По словам исследователей, линии магнитного поля очень велики, их диаметр в несколько раз превосходит диаметр Земли.
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Напомним, 23 мая астрономы заявили, что ожидают роста активности Солнца и появления вспышек на звезде. Последняя солнечная вспышка уровня C (минимальный класс, воздействующий на Землю) наблюдалась еще 30 марта, то есть вспышки на Солнце отсутствовали почти два месяца.