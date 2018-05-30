Льежского стрелка перед терактом на 36 часов отпустили из тюрьмы погулять

Это был его 25-й отпуск

Бельгийца Бенжамина Германа, который застрелил двух женщин-полицейских и молодого человека в городе Льеж, накануне отпустили на 36 часов из тюрьмы.

Об этом сообщает Politico.

Герман отбывал срок за ограбление, правонарушения с наркотиками, нападение, вандализм и поджог с 2003 года. В 2020 году он должен был выйти на свободу. И в рамках подготовки к освобождению иногда выходил из тюрьмы на день или два.

В понедельник, 28 мая, он получил очередной 36-часовой отпуск. А на следующий был застрелен полицией после нападения на полицейских и случайного прохожего в центре Льежа.

Позже стало известно, что в понедельник вечером он также застрелил своего знакомого в коммуне Марш-ан-Фамен.

По словам главы МИД Бельгии Жана Жамбона, несмотря на происшетсвие, нельзя сказать, что Германа выпустили по ошибке.

"Он уже получал 11 однодневных увольнений и 13 двухдневных увольнений из тюрьмы, которые прошли хорошо, поэтому было трудно предположить, что в 14-й раз что-то пойдет не так", - заявила также министр юстиции Бельгии Коэн Генс.

Жамбон также добавил, что этот инцидент, возможно, был террористическим нападением. Герман косвенно упоминался в отчетах по радикализации, но не входил в список лиц, склонных к терроризму.

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Напомним, в бельгийском Льеже вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции. По официальным данным, он захватил заложницу, но был ликвидирован правоохранителями во время спецоперации. Женщина не пострадала.