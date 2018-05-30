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Главная » Мир » Льежского стрелка перед терактом на 36 часов отпустили из тюрьмы погулять

Льежского стрелка перед терактом на 36 часов отпустили из тюрьмы погулять

Льежского стрелка перед терактом на 36 часов отпустили из тюрьмы погулять
Место происшествия в Льеже/Фото: Скриншот

Это был его 25-й отпуск 

30.05.18 87
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Бельгийца Бенжамина Германа, который застрелил двух женщин-полицейских и молодого человека в городе Льеж, накануне отпустили на 36 часов из тюрьмы.

Об этом сообщает Politico.

Герман отбывал срок за ограбление, правонарушения с наркотиками, нападение, вандализм и поджог с 2003 года. В 2020 году он должен был выйти на свободу. И в рамках подготовки к освобождению иногда выходил из тюрьмы на день или два.

В понедельник, 28 мая, он получил очередной 36-часовой отпуск. А на следующий был застрелен полицией после нападения на полицейских и случайного прохожего в центре Льежа.

Позже стало известно, что в понедельник вечером он также застрелил своего знакомого в коммуне Марш-ан-Фамен.

По словам главы МИД Бельгии Жана Жамбона, несмотря на происшетсвие, нельзя сказать, что Германа выпустили по ошибке.  

"Он уже получал 11 однодневных увольнений и 13 двухдневных увольнений из тюрьмы, которые прошли хорошо, поэтому было трудно предположить, что в 14-й раз что-то пойдет не так", - заявила также министр юстиции Бельгии Коэн Генс.

Жамбон также добавил, что этот инцидент, возможно, был террористическим нападением. Герман косвенно упоминался в отчетах по радикализации, но не входил в список лиц, склонных к терроризму.

Напомним, в бельгийском Льеже вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции. По официальным данным, он захватил заложницу, но был ликвидирован правоохранителями во время спецоперации. Женщина не пострадала. 

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