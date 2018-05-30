Совет федерации России принял закон о контрсанкциях США

Совет Федерации РФ принял закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия, но они при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ.

Решение было принято традиционно единогласно. Для вступления закона в силу нужна только подпись президента.

Ранее глава российского Сбербанка Герман Греф в интервью журналистам Reuters сообщил, что контрсанкции России нанесут больше вреда самой России и ее экономике, чем США.

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Ранее Фокус сообщал, что российские производители попросили правительство ввести санкции против иностранных конкурентов. В частности производители овощей призывают правительство РФ ввести санкции на импортный картофель фри.