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Видео В Париже затопило метро

<span class="label red">Видео</span> В Париже затопило метро
кадр из видео

Горожанам советуют по возможности ездить наземным транспортом

30.05.18 463
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В Париже затопило несколько станций метро. Движение на ветке метро ligne 1, в частности, на участке между остановками "Венсенский замок" и "Нация" было остановлено.

Об этом сообщает BFMTV.

"Из-за грозы в ночь со вторника была затоплена территория Парижа, наводнения возникли локально, включая территорию метрополитена", - сообщили городские службы.

Парижанам и гостям города советуют избегать пользоваться метро и пересаживаться на наземный транспорт. Это уже вызвало затруднение в движении автомобилей.

Напомним, в апреле трассу Киев-Харьков в районе Пирятина полностью затопило водой из-за паводка. 

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