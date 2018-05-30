В Париже затопило несколько станций метро. Движение на ветке метро ligne 1, в частности, на участке между остановками "Венсенский замок" и "Нация" было остановлено.

Об этом сообщает BFMTV.

"Из-за грозы в ночь со вторника была затоплена территория Парижа, наводнения возникли локально, включая территорию метрополитена", - сообщили городские службы.

Парижанам и гостям города советуют избегать пользоваться метро и пересаживаться на наземный транспорт. Это уже вызвало затруднение в движении автомобилей.

Напомним, в апреле трассу Киев-Харьков в районе Пирятина полностью затопило водой из-за паводка.