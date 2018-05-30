Власти США не рекомендуют жарить зефир над вулканом

Такой эксперимент приведет к "довольно эффектной реакции"

Геологическая служба США не рекомендует жарить зефир над кратером вулкана. Такое совет американское ведомство дало в ответ на вопрос Джея Фурра из Ричмонда.

Мужчина в Twitter поинтересовался безопасно ли запекать зефир таким способом, если для этого использовать длинную палку.

Ответ оказался отрицательным.

"Эмм… Мы должны будем сказать "нет", это небезопасно. (Пожалуйста, не пытайтесь!)",- говорится в ответе Геологической службы США.

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В ведомстве пояснили, что вулкан может выделять двуокись серы или сероводород, которые оба излучают не очень приятные запахи, а серная кислота из вулканического смога, соединившись с сахаром, может вызвать "довольно эффектную реакцию".

Erm...we're going to have to say no, that's not safe. (Please don't try!) If the vent is emitting a lot of SO2 or H2S, they would taste BAD. And if you add sulfuric acid (in vog, for example) to sugar, you get a pretty spectacular reaction. — USGS Volcanoes

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