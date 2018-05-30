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Очередная магнитная буря продлится три дня
Федеральное агентство новостей

Очередная магнитная буря продлится три дня

2-4 мая метеозависимые украинцы могут чувствовать недомогание

30.05.18 328
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Астрономы предупреждают о приближении длительной магнитной бури, которая начнется в ночь с 1 на 2 июня, и продлится три дня.

Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Значительный рост солнечной активности ожидается в течение ближайших нескольких дней. Об этом свидетельствуют данные космической группировки GOES (НАСА), осуществляющей круглосуточные наблюдения Солнца в режиме реального времени, и информация с космической обсерватории SDO, производящей фотографирование поверхности Солнца в высокотемпературных линиях спектра, недоступных с поверхности Земли.

Причиной роста активности является появление на видимой стороне Солнца одной из самых крупных в этом году групп солнечных пятен, и, соответственно, существенный рост магнитной и электрической энергии в солнечной короне.

В настоящее время, по сравнению с измерениями суточной давности, поток рентгеновского излучения Солнца, измеряемый на орбите Земли, вырос уже более чем в 10 раз. При этом наблюдается тенденция к его еще более значительному увеличению. 

Несмотря на значительное общее усиление активности, ее пиковые значения, которые могут быть достигнуты в ходе предстоящего всплеска, ожидаются на умеренном уровне — не выше уровня M1.0. 

Это примерно в 100 раз ниже рекордных значений, зафиксированных в истории наблюдений. Последнее связано с общим низким запасом вспышечной энергии на Солнце, учитывая его нахождение вблизи 11-летнего минимума активности. 

В ночь с первого на 2 июня магнитные колебания будут незначительными, но 2 июня магнитная буря достигнет пика - поднимется до уровня G1. В течение 2-4 июня метеозависимые люди будут чувствовать недомогание. 

Напомним, швейцарские ученые обнаружили галактики, в которых может не быть звезд. Темные галактики состоят только из материи и газа.

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