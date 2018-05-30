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<span class="label red">Видео</span> В Париже зачистили лагерь мигрантов
Фото: The Business Times

Видео В Париже зачистили лагерь мигрантов

Более тысячи незаконных поселенцев эвакуировали

30.05.18 285
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Полиция расчистила незаконный лагерь беженцев в Париже. Сегодня, 30 мая, лагерь был полностью снесен, а более тысячи человек эвакуированы.

Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники полиции окружили мигрантов в лагере Милленайр к северо-востоку от Парижа. Их усадили в автобусы и отправили во временное жилье по всему городу.  Мэр Парижа Анна Идальго сказала, что около 1 000 мигрантов из 1600 опрошенных на месте были эвакуированы.

Остальные небольшие лагеря в Париже и окрестностях будут ликвидированы "как можно скорее", уточнили городские власти.

По словам министра внутренних дел Франции Жерара Коломба, мигранты вывозились из лагеря по причинам безопасности. Также он уточнил, что эта эвакуация была 34-й с июня 2015 года и начала мигрантского кризиса.

Напомним, в субботу, 27 мая, 22-летний мигрант из Мали Мамуд Гассам прославился на всю Францию, после того как без страховки забрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти цепляющегося за край балкона ребенка. Мэр французской столицы в итоге пообещала помочь мигранту с легализацией.

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