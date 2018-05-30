Для модернизации Укрзализныци не хватает 2 млрд долларов, - Кравцов

В текущем году компания планирует привлечь более 26 млрд грн инвестиций

Потребность Укрзализныци в инвестициях составляет 2 млрд долларов. Об этом заявил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов на конференции "UZ: Investor Day 2018", передает пресс-служба Укрзализныци.

"В этом году в Укрзализныце запланированы беспрецедентные инвестиции в развитие отрасли - более 26 млрд грн. Но этого не достаточно, и компания требует дополнительно около 2 млрд долл. США", - сообщил он.

По словам Кравцова, Укрзализныця готова предложить инвесторам конкретные программы.

"Мы хотим предложить бизнесу несколько направлений для инвестиций, которые могут быть интересными. В частности, это инвестиции в тяговый подвижной состав, грузовые вагоны, терминальные и вагонные комплексы. Это основные крупные направления, сотрудничество по которым может принести крупному бизнесу прибыли, а Укрзализныци - обновление основных фондов", - отметил руководитель Укрзализныци.

Он добавил, что приоритет инвестиционной политики, которая сейчас реализуется компанией, - инвестиции в подвижной состав, локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны.

"Мы начали работать по обновлению парка тепловозов, электровозов. Также в этом году пополним парк грузовых вагонов на 7 тыс. единиц, что является рекордным показателем за последние 8 лет. В частности, уже построено более тысячи вагонов на собственных предприятиях. До конца года будет построено более 3,5 тыс. единиц", - рассказал Кравцов.

Напомним, Кабинет министров одобрил Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030".